Украинские власти могут объявить принудительную эвакуацию в Запорожье

В подконтрольном в настоящее время Киеву городе Запорожье могут объявить принудительную эвакуацию населения из-за успехов российской армии, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В связи с активизацией ВС РФ на запорожском направлении, где сейчас есть тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке, есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию», — заявил собеседник агентства.
Как отметил представитель российских силовых структур, последний подобный случай фиксировался в мае текущего года в селе Магдалиновка Запорожской области.
Напомним, ранее бывший украинский военный заявил, что боевики ВСУ массово убивают мирных жителей при их попытке эвакуироваться.