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Украинские власти могут объявить принудительную эвакуацию в Запорожье

Поводом является продвижение ВС РФ на некоторых направлениях.

Источник: Аргументы и факты

В подконтрольном в настоящее время Киеву городе Запорожье могут объявить принудительную эвакуацию населения из-за успехов российской армии, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В связи с активизацией ВС РФ на запорожском направлении, где сейчас есть тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке, есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию», — заявил собеседник агентства.

Как отметил представитель российских силовых структур, последний подобный случай фиксировался в мае текущего года в селе Магдалиновка Запорожской области.

Напомним, ранее бывший украинский военный заявил, что боевики ВСУ массово убивают мирных жителей при их попытке эвакуироваться.