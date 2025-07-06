Украинские власти могут объявить принудительную эвакуацию в Запорожье

«В связи с активизацией ВС РФ на запорожском направлении, где сейчас есть тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке, есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию», — заявил собеседник агентства.