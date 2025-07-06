Операция «Завеса» по вывозу немецких специалистов в США была одобрена 80 лет назад

По большей части, американские и британские технологии превосходили немецкие или находились с ними примерно на одном уровне. Однако были у этого редкие, но важные исключения. Например, у знакового реактивного «Мессершмидта» Me-262 еще до окончания войны появился американский аналог P-80 Shooting Star. В обеих странах независимо пришли к выводу, что скоростные самолеты должны иметь стреловидные крылья. Но немцы сумели построить передовые аэродинамические трубы и экспериментально выяснить точную оптимальную форму крыла, и потому Me-262 был почти по всем параметрам лучше. Другой пример — гидрофоны для подводных лодок. Разработанный в конце войны GHG «Balkon» был настолько совершенен, что в США сделали свой по его образцу. В каждом из подобных случаев разведчики должны были хотя бы поговорить с плененными инженерами, чтобы ускорить работу и лучше понять трофеи.