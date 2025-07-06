От урагана в Омске пострадали 5 человек

Мощный ураган пронесся по Омску в пятницу, 4 июля 2025 года, снося на своем пути деревья, остановки и даже разрушая дома. Так, на 64-летнюю омичку обрушился балкон дома на улице Герцена, у нее диагностирована травма головы и перелом ключицы. Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (проведение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).