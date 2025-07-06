В Запорожье хотят объявить принудительную эвакуацию

Назначенные Киевом власти Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию жителей на фоне продвижения российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Источник уточнил, что успехи ВС РФ зафиксированы в районах Каменского, Малых Щербаков и Малой Токмачки. В связи с этим вероятно решение о принудительной эвакуации, аналогичное майской акции в селе Магдалиновка Запорожской области, где вывозили детей.
По словам источника, Киев направляет волонтеров в села для уговоров жителей уехать, но люди редко соглашаются, опасаясь разграбления имущества украинскими военными. Источник отметил, что такие случаи грабежей происходят повсеместно, а также фиксировались факты принудительного выселения граждан для размещения ВСУ, без предоставления альтернативного жилья.
4 июля украинские вооруженные формирования атаковали энергообъекты Запорожской области. В результате часть региона осталась без электроснабжения, более 20 тысяч человек лишились света, сообщил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.