В Запорожье хотят объявить принудительную эвакуацию

По словам источника, Киев направляет волонтеров в села для уговоров жителей уехать, но люди редко соглашаются, опасаясь разграбления имущества украинскими военными. Источник отметил, что такие случаи грабежей происходят повсеместно, а также фиксировались факты принудительного выселения граждан для размещения ВСУ, без предоставления альтернативного жилья.