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В Петропавловске открылась первая в Казахстане модульная спасательная станция

Петропавловск. 6 июля. КазТАГ — В Петропавловске открылась первая в Казахстане модульная спасательная станция, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям МЧС РК.

Источник: gov.kz

«В Петропавловске министр по ЧС РК генерал-майор Чингис Аринов открыл первую в стране модульную спасательную станцию. Новый объект построен на берегу реки Есиль и станет ключевым звеном в системе реагирования на происшествия на воде в Северо-Казахстанской области», — говорится в сообщении в воскресенье.

Станция построена в кратчайшие сроки. Модульное здание оборудовано всем необходимым для круглосуточного дежурства: рабочая зона, кухня, техническое помещение и зона отдыха. Использованы энергоэффективные материалы, установлена система электрического отопления. Также оборудованы пирс и лестница для быстрого выхода на воду.

Новая станция обеспечивает контроль над прибрежной зоной и критически важными объектами — автомобильным мостом и плотиной Петропавловского гидроузла. Этот объект станет пилотным для внедрения подобной инфраструктуры в других регионах страны.

«Мы усиливаем присутствие спасательных подразделений там, где это действительно нужно. Здесь у спасателей есть всё, чтобы действовать без промедления», — подчеркнул министр.

С начала года спасатели Северо-Казахстанской области совершили более 1200 выездов, спасли 135 человек, эвакуировали свыше 240 местных жителей. Введение в эксплуатацию новой станции значительно усиливает оперативные возможности ДЧС в регионе.