Вильфанд предупредил россиян об опасных явлениях погоды в 17 регионах страны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 6 июля, предупредил россиян об опасных явлениях погоды в ряде регионов страны.
Метеоролог сообщил, что в Волгоградской области в ближайшие дни ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 28 метров в секунду. На Сахалине прогнозируются интенсивные осадки, способные вызвать резкий подъем уровня воды не менее чем на метр. В Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Приморском крае ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 20 метров в секунду.
Отмечается, что в Северо-Кавказском федеральном округе дожди продолжаются уже длительное время, однако наибольшую угрозу представляет обстановка в Дагестане. Там, по данным Вильфанда, в горах фиксируются непрекращающиеся осадки, в результате чего формируется паводковая волна. В ряде районов республики прогнозируется достижение уровня воды опасных значений, что может привести к подтоплению населенных пунктов.
Также сильные дожди ожидаются на Урале, в южной части Тюменской и Курганской областей. В Омской области метеоролог предупреждает о ливнях с грозами, градом и ветром до 27 метров в секунду. В воскресенье и понедельник в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае прогнозируются продолжительные осадки, перемежающиеся с кратковременными, но интенсивными ливнями. В Красноярском крае ожидается жаркая погода с температурой около 30−35 градусов и вероятностью сильных дождей.
Жара до 35 градусов, сопровождаемая грозовыми ливнями, ожидается и в Хакасии. Аналогичная погодная ситуация прогнозируется в Туве, где температура может подниматься до 37 градусов на фоне сильных осадков. На Дальнем Востоке, включая Хабаровский и Приморский края, а также Амурскую область, будет сохраняться сочетание высокой температуры и дождливой погоды.
— Жара и сильные осадки на Дальнем Востоке обусловлены выносом очень теплых воздушных масс из Китая, и в то же время там давление невысокое, поэтому возникает атмосферная неустойчивость. Но эти интенсивные дожди даже при высокой температуре все-таки приводят к тому, что пожарная опасность существенно снижается, — заявил Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее рассказал «Вечерней Москве», какой будет погода в городе в первой половине месяца. Помимо этого, он сообщил о наступлении «настоящего июля» на следующей неделе — с 7 по 13 июля — в Москве.