Вильфанд предупредил россиян об опасных явлениях погоды в 17 регионах страны

Также сильные дожди ожидаются на Урале, в южной части Тюменской и Курганской областей. В Омской области метеоролог предупреждает о ливнях с грозами, градом и ветром до 27 метров в секунду. В воскресенье и понедельник в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае прогнозируются продолжительные осадки, перемежающиеся с кратковременными, но интенсивными ливнями. В Красноярском крае ожидается жаркая погода с температурой около 30−35 градусов и вероятностью сильных дождей.