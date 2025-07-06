Рекордный выброс на Солнце: прогноз магнитных бурь на 7 июля 2025

«Всего за неделю со звезды ушло не менее 6 сравнимых по размеру объектов, ни один из которых пока не задел Землю даже краем», — подчеркнули ученые. «За происходящим остается лишь также пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение, так как на что тут еще можно положиться».