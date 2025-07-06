На Солнце упала комета

К слову, СМИ информируют об обнаруженном загадочном объекте, третьем в истории, который движется по межзвездной орбите и проходит через Солнечную систему. «Вторженцу» дали временное обозначение A11pl3Z, и, по словам астронома Александра Киселева, он является кометой.