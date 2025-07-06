На Солнце упала комета

Комета упала на Солнце в ночь с пятницы на субботу, 4−5 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Метеоролог опубликовал фрагмент видео с «последними часами жизни небольшой кометы, захваченной солнечной гравитацией и упавшей на поверхность звезды, а может быть и испарившейся, как капля воды, в раскаленной солнечной атмосфере».
«Хорошо видно, как, приближаясь к Солнцу, комета теряет последние остатки замерзших на ее поверхности льдов, испарение которых и образует кометный хвост, и постепенно исчезает из поля зрения», — добавил Леус.
Падение небесного тела произошло около 04:00, отметил метеоролог.
К слову, СМИ информируют об обнаруженном загадочном объекте, третьем в истории, который движется по межзвездной орбите и проходит через Солнечную систему. «Вторженцу» дали временное обозначение A11pl3Z, и, по словам астронома Александра Киселева, он является кометой.