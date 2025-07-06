Пермский «Город встреч» приглашает на фестиваль «Обряды-наряды»

Программа летнего фестиваля «Город встреч» (12+) предусматривает еженедельные мероприятия. Они проходят по выходным. Июльские события проекта открыл фестиваль народной культуры «Обряды-наряды». Он ориентирован на достижения молодежных коллективов в сфере традиционной культуры. В воскресенье, 6 июля, гостей фестиваля ждут на эспланаде с 15.00 до 22.00. На главной сцене ожидается выступление Zventa Sventana. Этот музыкальный проект работает с фольклором, пытаясь придать ему современное звучание.