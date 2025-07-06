Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов 155 подростков

Ранее стало известно, что в России число организаций и граждан, признанных иностранными агентами, превысило тысячу. Это следует из базы данных Министерства юстиции РФ. По состоянию на 23 мая в реестре иностранных агентов значилось 997 позиций. В него включены как отдельные лица, так и организации, в том числе средства массовой информации. Некоторые из них были исключены из списка по определённым причинам.