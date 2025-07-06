Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов 155 подростков

Более 150 подростков от 14 до 17 лет находятся в перечне террористов и экстремистов в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Росфинмониторинга.
В этом списке имеется один 14-летний подросток, 23 человека по 15 лет, 46 — 16 лет и 85 — 17 лет. В общей сложности в базе находятся данные о 155 молодых людей этой возрастной группы. В целом же в списке террористов и экстремистов в России почти 18 тысяч имен.
Лица и организации, попадающие в этот реестр Росфинмониторинга, сталкиваются с серьезными ограничениями. Им запрещено взаимодействовать с медиа, публиковать информацию в интернете, организовывать мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться любыми финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, получения зарплат и возмещения убытков.
Ранее стало известно, что в России число организаций и граждан, признанных иностранными агентами, превысило тысячу. Это следует из базы данных Министерства юстиции РФ. По состоянию на 23 мая в реестре иностранных агентов значилось 997 позиций. В него включены как отдельные лица, так и организации, в том числе средства массовой информации. Некоторые из них были исключены из списка по определённым причинам.