«Вернем свободу»: Илон Маск объявил о создании своей политической партии

5 июня между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и Илоном Маском произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что глава государства упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми. Кроме того, Маск поддержал идею объявления импичмента Трампу.