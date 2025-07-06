«Вернем свободу»: Илон Маск объявил о создании своей политической партии

Американский предприниматель Илон Маск объявил о создании собственной политической партии под названием «Америка». Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.
По словам предпринимателя, партия создается, чтобы стать решающим голосом по «спорным» законам. Маск намерен занять 2−3 места в Сенате и 8−10 мест в Палате представителей.
— Вы хотите новую политическую партию и вы ее получите! Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам свободу, — написал Маск.
5 июня между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и Илоном Маском произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что глава государства упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми. Кроме того, Маск поддержал идею объявления импичмента Трампу.
Впоследствии Маск заявил, что его отношение к президенту США Дональду Трампу изменилось из-за политики последнего, которая, по его мнению, ведет к увеличению дефицита бюджета страны.