Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских дронов

В ночь на воскресенье в Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Позднее стало известно, что сразу трое водителей получили травмы в Белгородской области из-за атак украинских дронов. В Никольском (Белгородский район) дрон ВСУ ударил по маршрутному автобусу — водителя с минно-взрывной травмой и контузией экстренно отвезли в больницу № 2 города Белгорода. В Новой Таволжанке (Шебекинский округ) БПЛА атаковал автомобиль — с контузией водителя также госпитализировали. И еще один дрон ударил по машине в Шамино. Пострадавший водитель самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу, у него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и слепые осколочные ранения.