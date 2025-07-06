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Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских дронов

Системы ПВО России за прошедшую ночь уничтожили 120 украинских беспилотников над территорией страны.

Системы ПВО России за прошедшую ночь уничтожили 120 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В течение ночи дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным Минобороны, сбитые дроны распределились следующим образом: Брянская область — 30 БПЛА, Курская область — 29, Орловская область — 18, Белгородская область — 17, Тульская область — 13, Калужская область — 4, Ленинградская область — 3, Смоленская и Новгородская области- по 2, Тверская область и акватория Азовского моря — по одному.

В ночь на воскресенье в Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Позднее стало известно, что сразу трое водителей получили травмы в Белгородской области из-за атак украинских дронов. В Никольском (Белгородский район) дрон ВСУ ударил по маршрутному автобусу — водителя с минно-взрывной травмой и контузией экстренно отвезли в больницу № 2 города Белгорода. В Новой Таволжанке (Шебекинский округ) БПЛА атаковал автомобиль — с контузией водителя также госпитализировали. И еще один дрон ударил по машине в Шамино. Пострадавший водитель самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу, у него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и слепые осколочные ранения.

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