Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских дронов

Системы ПВО России за прошедшую ночь уничтожили 120 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В течение ночи дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в заявлении ведомства.
Согласно данным Минобороны, сбитые дроны распределились следующим образом: Брянская область — 30 БПЛА, Курская область — 29, Орловская область — 18, Белгородская область — 17, Тульская область — 13, Калужская область — 4, Ленинградская область — 3, Смоленская и Новгородская области- по 2, Тверская область и акватория Азовского моря — по одному.
В ночь на воскресенье в Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Позднее стало известно, что сразу трое водителей получили травмы в Белгородской области из-за атак украинских дронов. В Никольском (Белгородский район) дрон ВСУ ударил по маршрутному автобусу — водителя с минно-взрывной травмой и контузией экстренно отвезли в больницу № 2 города Белгорода. В Новой Таволжанке (Шебекинский округ) БПЛА атаковал автомобиль — с контузией водителя также госпитализировали. И еще один дрон ударил по машине в Шамино. Пострадавший водитель самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу, у него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и слепые осколочные ранения.
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