Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранный гражданин не может вылететь из аэропорта Стамбула более 40 дней

Пассажир из Судана уже 41 день не может вылететь из аэропорта Стамбула.

Пассажир из Судана уже 41 день не может вылететь из аэропорта Стамбула. Мужчину не пускают в Турцию, так как он не соответствуют требованиям для въезда в страну, сообщила онлайн-платформа турецкой гражданской авиации Havasosyalmedya.

При этом и вернуться обратно в Судан мужчина также не может. Причина банальна — отсутствие денежных средств на покупку нового билета.

«Пассажир, который должен был прилететь из Судана и продолжить путь в Дамаск, остался в Стамбуле из-за отмены сирийских рейсов. Пассажир не соответствует требованиям для въезда в Турцию и не может быть отправлен обратно», — пишет онлайн-платформа.

В то же время Управление по делам миграции Турции не спешит внести иностранца в категорию «инад» (отправка пассажира в место происхождения). Кроме того, авиакомпания, которой мужчина прибыл в Турцию, тоже не принимает его обратно.

Позднее онлайн-платформа добавила, что после публикации миграционные власти Турции все же связались с пассажиром. Портал пообещал сообщить читателям, чем закончится почти полуторамесячное пребывание иностранца в стамбульском аэропорту.

Ранее сообщалось, что из России могут запустить прямые авиарейсы в популярную страну Юго-Восточной Азии.