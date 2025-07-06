Иностранный гражданин не может вылететь из аэропорта Стамбула более 40 дней

Пассажир из Судана уже 41 день не может вылететь из аэропорта Стамбула. Мужчину не пускают в Турцию, так как он не соответствуют требованиям для въезда в страну, сообщила онлайн-платформа турецкой гражданской авиации Havasosyalmedya.
При этом и вернуться обратно в Судан мужчина также не может. Причина банальна — отсутствие денежных средств на покупку нового билета.
«Пассажир, который должен был прилететь из Судана и продолжить путь в Дамаск, остался в Стамбуле из-за отмены сирийских рейсов. Пассажир не соответствует требованиям для въезда в Турцию и не может быть отправлен обратно», — пишет онлайн-платформа.
В то же время Управление по делам миграции Турции не спешит внести иностранца в категорию «инад» (отправка пассажира в место происхождения). Кроме того, авиакомпания, которой мужчина прибыл в Турцию, тоже не принимает его обратно.
Позднее онлайн-платформа добавила, что после публикации миграционные власти Турции все же связались с пассажиром. Портал пообещал сообщить читателям, чем закончится почти полуторамесячное пребывание иностранца в стамбульском аэропорту.
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