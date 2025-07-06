Новосибирский губернатор Травников поручил усилить защиту Караканского бора

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на активное развитие внутреннего туризма, основная задача заключается в сохранении Караканского бора для будущих поколений. Он также акцентировал внимание на необходимости нахождения баланса между охраной природы и созданием условий для цивилизованного отдыха, поскольку парк привлекает посетителей не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов — Красноярского края, Томской и Кемеровской областей.