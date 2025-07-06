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Новосибирский губернатор Травников поручил усилить защиту Караканского бора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел совещание, на котором поднял вопрос об охране природного парка «Караканский бор». Глава региона указал министерству природных ресурсов и экологии разработать меры по защите территории.

Источник: Telegram-канал Андрея Травникова

Травников отметил, что это обширная и уникальная территория, поэтому там были установлены три зоны: заповедная, общая и береговая.

«Мы уже привели в порядок дороги и информационные аншлаги, а также периодически проводим уборку мусора, но впереди еще много работы», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на активное развитие внутреннего туризма, основная задача заключается в сохранении Караканского бора для будущих поколений. Он также акцентировал внимание на необходимости нахождения баланса между охраной природы и созданием условий для цивилизованного отдыха, поскольку парк привлекает посетителей не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов — Красноярского края, Томской и Кемеровской областей.