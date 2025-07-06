Новосибирский губернатор Травников поручил усилить защиту Караканского бора

Травников отметил, что это обширная и уникальная территория, поэтому там были установлены три зоны: заповедная, общая и береговая.
«Мы уже привели в порядок дороги и информационные аншлаги, а также периодически проводим уборку мусора, но впереди еще много работы», — отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что, несмотря на активное развитие внутреннего туризма, основная задача заключается в сохранении Караканского бора для будущих поколений. Он также акцентировал внимание на необходимости нахождения баланса между охраной природы и созданием условий для цивилизованного отдыха, поскольку парк привлекает посетителей не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов — Красноярского края, Томской и Кемеровской областей.