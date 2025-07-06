Всероссийский фестиваль бардовской песни собрал на Мастрюковских озерах более 30 тысяч участников

Вячеслав Федорищев заверил участников, что фестиваль бардовской песни станет ежегодным событием. «Мы хотели бы, чтобы вам запомнился этот фестиваль, потому что он будет точно не последним. Каждый год, несмотря на то, как бы он назывался в этом году, я вас приглашаю на Грушинский фестиваль сюда. Мы будем его каждый год отмечать. Будет очень-очень много добрых поводов собраться вместе», — обратился он вчера вечером к зрителям концерта на фестивальной Горе.