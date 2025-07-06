Московский суд закончил разбираться с делом рэпера Тимати

В апреле стало известно, что суд планирует рассмотреть иск к Тимати о взыскании задолженности по оплате ЖКУ. Заседание по делу было назначено на 30 апреля, передает RT. Ранее суд принимал решения об отмене судебных приказов о взыскании долгов.