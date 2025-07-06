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Стало известно, насколько прогрелась вода в Черном и Азовском морях

Температура воды в Черном и Азовском морях в Крыму продолжает повышаться.

Температура воды в Черном и Азовском морях в Крыму продолжает повышаться. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, в Керченском проливе вода прогрелась уже до +23 градусов. Это максимальный показатель для Крыма.

Температура воды на побережье Азовского моря и Севастополя составляет +22 градуса, у Ялты — плюс 21.

На других крымских курортах вода еще пока холодная. У берегов Алушты температура воды составляет +19, у Феодосии — плюс 18. Самое холодное море сейчас в Евпатории — всего +16 градусов.

Ранее синоптики рассказали, смогут ли жители и гости столичного региона купаться в Подмосковье этим летом.