Пассажир из Судана 41 день находится в аэропорту Стамбула

Пассажир из Судана уже 41 день находится в международном аэропорту Стамбула и не может вернуться домой из-за несоответствия требованиям для въезда в Турцию и отсутствия средств на покупку нового билета. Об этом рассказали в пресс-службе платформы гражданской авиации Havasosyalmedya.
В публикации отмечается, что турецкое управление по делам миграции не отнесло пассажира к категории «инад» — лиц, подлежащих возвращению в страну отправления. При этом иностранная авиакомпания отказалась принять его обратно. Сообщается, что у пассажира отсутствуют средства для приобретения нового билета и он находится в аэропорту с конца мая. По информации портала, в подобной ситуации оказались и другие граждане.
Позднее портал уточнил, что представители миграционной службы Турции все же вышли на связь с пассажиром. При этом подчеркивается, что человек оставался без помощи в течение 41 дня, и действия со стороны властей последовали только после публикации материала.
— Пассажир, который должен был прилететь из Судана и продолжить путь в Дамаск, остался в Стамбуле из-за отмены сирийских рейсов. Пассажир не соответствует требованиям для въезда в Турцию, не может быть отправлен обратно, — написал аккаунт Havasosyalmedya в соцсети Х.
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