Пассажир из Судана 41 день находится в аэропорту Стамбула

В публикации отмечается, что турецкое управление по делам миграции не отнесло пассажира к категории «инад» — лиц, подлежащих возвращению в страну отправления. При этом иностранная авиакомпания отказалась принять его обратно. Сообщается, что у пассажира отсутствуют средства для приобретения нового билета и он находится в аэропорту с конца мая. По информации портала, в подобной ситуации оказались и другие граждане.