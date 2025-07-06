Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

«В течение воскресенья синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многоярусной облачности. В Москве и Подмосковье ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 — плюс 22 градуса», — рассказал Тишковец.