В мире всё больше психических расстройств из-за ИИ

Эффективных мер защиты от этой растущей угрозы в настоящее время нет — регуляторы еще не создали соответствующих правовых механизмов. Среди пострадавших есть как пользователи, осознающие искусственную природу бота, так и те, кто воспринимает отношения с ИИ как реальные.