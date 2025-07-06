Число погибших от наводнений в Техасе возросло до 50 человек

Число погибших в результате наводнений в американском Техасе выросло до 50 человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные региональных властей.
По последним данным, наибольшие потери зафиксированы в трех округах: 43 погибших в округе Керр, четверо — в округе Тревис и трое — в округе Бернет.
В зону бедствия прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию в нескольких населенных пунктах округа Керр из-за продолжающегося катаклизма.
По оценкам телеканала, риск наводнений сохраняется более чем для 500 тысяч жителей региона. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что штат задействует все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, для ликвидации последствий стихийного бедствия, передает CNN.
25 июня стало известно, что около 80 тысяч человек эвакуировали в китайской провинции Гуйчжоу из-за сильных наводнений. Почти 50 тысяч жителей вывезли из уезда Жунцзян и около 30 тысяч человек временно переместили из уезда Цунцзян. Власти объявили в регионе наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.