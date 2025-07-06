Число погибших от наводнений в Техасе возросло до 50 человек

25 июня стало известно, что около 80 тысяч человек эвакуировали в китайской провинции Гуйчжоу из-за сильных наводнений. Почти 50 тысяч жителей вывезли из уезда Жунцзян и около 30 тысяч человек временно переместили из уезда Цунцзян. Власти объявили в регионе наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.