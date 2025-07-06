«Вода обладает исцеляющими свойствами»: как отмечать праздник Ивана Купалы

В ночь с 6 на 7 июля в России традиционно отмечают день Ивана Купалы. «Вечерняя Москва» пообщалась с исследователем славянской культуры и старинных практик Ильей Кио и узнала подробности о древнем празднике.
По одной из гипотез, Купала — это дух полевых цветов и плодов. Также праздник имеет отношение ко дню летнего солнцестояния. Конечно же, с Иваном Купалой связано множество поверий и примет, принято гадать и ворожить. Ночью девушки опускали венки со свечами в воду, и если свеча у гадающей потухала, это означало, что она нескоро выйдет замуж. Если же венок быстро и далеко уплывал, то в ближайшее время девушка должна была встретить своего суженого.
В эту ночь люди выходили на «вечерки» — народные яркие гулянья. Зажигали костры, грелись, танцевали и прыгали. Если молодая пара, взявшись за руки, могла перепрыгнуть через огонь, это означало, что их союз будет крепким и счастливым.
— Ночевать нужно было обязательно дома и только на чистом постельном белье. Также желательно было выкинуть старую потертую обувь, чтобы проблемы не путались под ногами. Внутри жилища мыли окна и зеркала. Это делалось для того, чтобы грязь и пыль не мешали свету и энергии проникать внутрь дома, — объяснил «ВМ» Кио.
Знахарки праздничной ночью собирали травы, из которых позже делали омолаживающие мази. А еще наши предки умывались первой росой с манжетки. Просто так в этот день ничего не теряется. Во всем нужно искать символизм. Если вдруг потеряли дорогую вещь, нужно не расстраиваться, а поставить на это место что-то другое. А если получится найти что-то «под ногами», нужно с благодарностью это принять.
Обряды, гадания и сбор целебных трав: что нужно знать о праздновании Ивана Купалы.
— Если вы потеряете кольцо, то можете упустить возможность союза, ваши отношения могут ухудшиться. В таком случае лучше сразу же надеть новое украшение, показать его солнцу и сказать «старое меняю на новое», — добавил эксперт.
Потеря денег сулит проблемы на работе или с имуществом. Если не нашли у себя в кошельке заветной монетки — положите на подоконник купюру, чтобы показать, что деньги у вас водятся.
— А еще день Ивана Купалы отражает все, что происходит в жизни, поэтому в праздник лучше не ссориться и не грустить, а быть в хорошем настроении, — заключил Илья Кио.
Александр Васькин, писатель, журналист, культуролог, историк:
— Не зря праздник называется «Купала»: в этот день происходили массовые купания в реках и озерах. Считалось, что вода обладает исцеляющими свойствами. А тот, кто найдет цветущий папоротник, получит силу от природы. Кстати, в природе папоротник не цветет, но поверье было.
А Православная церковь отмечает 7 июля Рождество Иоанна Предтечи. «Вечерняя Москва» узнала у протоиерея, настоятеля Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры Константина Харитонова об истории праздника, а также о том, что запрещено и разрешено в этот день.