«Вода обладает исцеляющими свойствами»: как отмечать праздник Ивана Купалы

Знахарки праздничной ночью собирали травы, из которых позже делали омолаживающие мази. А еще наши предки умывались первой росой с манжетки. Просто так в этот день ничего не теряется. Во всем нужно искать символизм. Если вдруг потеряли дорогую вещь, нужно не расстраиваться, а поставить на это место что-то другое. А если получится найти что-то «под ногами», нужно с благодарностью это принять.