Юрию Грымову исполнилось 60 лет

6 июля исполнилось 60 лет Юрию Грымову — заслуженному артисту России, режиссеру театра и кино, художественному руководитель Московского драматического театра «Модерн».
Грымов — академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», академик рекламы (АКАР), лауреат премии президента РФ, почетный деятель искусств города Москвы, лауреат премии «Ника».
Последние 10 лет руководит театром «Модерн». За это время режиссер поставил более 20 спектаклей для взрослой и детской аудитории. Каждый год Грымов выпускает в театре по три премьеры, в основе которых известные произведения классиков русской и мировой литературы.
За время работы в кино Грымов снял порядка десяти картин, которые получили российские и международные награды. Кроме того, режиссер создал 600 рекламных роликов, получивших более 70 призов на российских и международных фестивалях.
Творческий вечер режиссера «60 вопросов Юрию Грымову к 60-летию» состоится 28 сентября в театре «Модерн».
«Вечерняя Москва» поздравляет Юрия Вячеславовича с юбилеем и желает ему новых успехов, вдохновения и долгих лет плодотворной работы.