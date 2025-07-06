День Владимирской иконы Божией Матери: Батюшка рассказал про главные правила на 6 июля

Отец Андрей напомнил, что именно Владимирская икона, по преданию, помогла спасти Москву от нашествия хана Ахмата в конце XV века. «Образ иконы Божьей Матери Владимирской, который, по преданию, пришёл к нам из Византии, из древнейших времён, особенно почитался в русском народе. 6 июля мы вспоминаем дату, когда в конце XV века Москва и вся наша страна были избавлены от страшного нашествия хана Ахмата, который мог бы разорить город. Но этого не произошло, потому что по заступничеству Божией Матери эта беда была отведена», — подчеркнул иерей.