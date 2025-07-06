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Суд еще раз взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Тимати

Мировой суд в Москве еще раз взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати.

Источник: Аргументы и факты

Мировой суд в Москве повторно обязал музыканта Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) выплатить долг за коммунальные услуги, пишет РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

«Принято решение о взыскании платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая отопление и электроэнергию», — сообщили в суде.

Сумма задолженности не разглашается.

В апреле суд уже выносил решение о взыскании долга с Юнусова по двум искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Согласно данным судебной картотеки, суд уже отменял приказы о взыскании задолженности.