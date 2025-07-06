Вильфанд: 30-градусная жара в Московском регионе продержится долго

«В понедельник температура в столице резко повысится, прогнозируется 26−28 градусов, по области — до 29, во вторник уже приблизится к 30-градусной отметке. И даже не исключено, что в отдельных районах южной части региона она будет переваливать через 30 градусов. Если в понедельник ночью температура составит 13−15 градусов, то, начиная со вторника, ночная температура будет приближаться к 17−20 градусам», — рассказал собеседник информагентства.