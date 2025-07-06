Вильфанд: 30-градусная жара в Московском регионе продержится долго

Жара с температурой воздуха до 30 градусов, ожидающаяся в Москве и Московской области на следующей неделе, продержится длительное время. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В понедельник температура в столице резко повысится, прогнозируется 26−28 градусов, по области — до 29, во вторник уже приблизится к 30-градусной отметке. И даже не исключено, что в отдельных районах южной части региона она будет переваливать через 30 градусов. Если в понедельник ночью температура составит 13−15 градусов, то, начиная со вторника, ночная температура будет приближаться к 17−20 градусам», — рассказал собеседник информагентства.
Метеоролог отметил, что в среду и четверг, 9 и 10 июля, температура воздуха в Москве, как ожидается, будет на 5−6 градусов выше нормы.
Добавим, что в текущем месяце, по словам синоптиков, в Центральной России могут открыть купальный сезон. При прогнозируемой погоде уже к следующим выходным (12−13 июля) вода в реках прогреется до 21−22 градусов, а в прудах и озерах — до 23−24 градусов.