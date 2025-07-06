В Иркутской области усилили патрулирование водоемов в выходные дни

— На особом контроле находятся несанкционированные места отдыха у воды. Сейчас таких участков в регионе насчитывается более пятисот, и работа по их выявлению продолжается. Для контроля мы привлекаем беспилотники, которые охватывают большие территории и оперативно фиксируют нарушения, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.