В Иркутской области усилили патрулирование водоемов в выходные дни

В выходные дни, когда количество людей, отдыхающих на водных объектах, достигло максимума, сотрудники МЧС активизировали профилактическую работу. Особое внимание уделяется наиболее популярным и потенциально опасным зонам, в том числе озеру Байкал. Основной задачей является предотвращение происшествий и обеспечение безопасности сибиряков во время летнего отдыха.
— На особом контроле находятся несанкционированные места отдыха у воды. Сейчас таких участков в регионе насчитывается более пятисот, и работа по их выявлению продолжается. Для контроля мы привлекаем беспилотники, которые охватывают большие территории и оперативно фиксируют нарушения, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В патрулировании участвуют инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), спасатели, полицейские и другие. С отдыхающими проводится беседа, раздаются памятки о правилах безопасности. Особое внимание уделяется детям — родителей несовершеннолетних, оказавшихся у воды без присмотра, могут привлечь к ответственности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что три человека пострадали в массовом ДТП в Иркутске.