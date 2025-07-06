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В Иркутской области усилили патрулирование водоемов в выходные дни

Спасатели МЧС обеспечивают безопасность у воды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В выходные дни, когда количество людей, отдыхающих на водных объектах, достигло максимума, сотрудники МЧС активизировали профилактическую работу. Особое внимание уделяется наиболее популярным и потенциально опасным зонам, в том числе озеру Байкал. Основной задачей является предотвращение происшествий и обеспечение безопасности сибиряков во время летнего отдыха.

— На особом контроле находятся несанкционированные места отдыха у воды. Сейчас таких участков в регионе насчитывается более пятисот, и работа по их выявлению продолжается. Для контроля мы привлекаем беспилотники, которые охватывают большие территории и оперативно фиксируют нарушения, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В патрулировании участвуют инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), спасатели, полицейские и другие. С отдыхающими проводится беседа, раздаются памятки о правилах безопасности. Особое внимание уделяется детям — родителей несовершеннолетних, оказавшихся у воды без присмотра, могут привлечь к ответственности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что три человека пострадали в массовом ДТП в Иркутске.