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Омские инвалиды пожаловались на трехдневное отсутствие света из-за падения дерева

Очевидцы поделились фотографиями последствий урагана.

Источник: Комсомольская правда

6 июля в паблике «Аварийный Омск» рассказали о неудобствах, которые терпят жители района Старый Кировск. По их словам, еще в пятницу в палисаднике в частном секторе рухнуло дерево и оборвало провода. Пропал свет.

«Мы с супругой инвалиды, нам кто-нибудь будет помогать или нам писать неизвестно еще куда? Мы куда только не звонили — и 112, и в диспетчерскую Старого Кировска, никто не реагирует. Третья Самарская, дом 48 стоит без света уже третьи сутки. Просим вас, помогите», — написали горожане.

Как выглядит заваленное растительностью жилье — призвавшие к помощи омичи показали на фотографиях.

Фото: t.me/aomsk Фото: t.me/aomsk

Ранее «КП Омск» опубликовала видео с места жесткой посадки самолета.