Омские инвалиды пожаловались на трехдневное отсутствие света из-за падения дерева

6 июля в паблике «Аварийный Омск» рассказали о неудобствах, которые терпят жители района Старый Кировск. По их словам, еще в пятницу в палисаднике в частном секторе рухнуло дерево и оборвало провода. Пропал свет.
«Мы с супругой инвалиды, нам кто-нибудь будет помогать или нам писать неизвестно еще куда? Мы куда только не звонили — и 112, и в диспетчерскую Старого Кировска, никто не реагирует. Третья Самарская, дом 48 стоит без света уже третьи сутки. Просим вас, помогите», — написали горожане.
Как выглядит заваленное растительностью жилье — призвавшие к помощи омичи показали на фотографиях.
Фото: t.me/aomsk Фото: t.me/aomsk
Ранее «КП Омск» опубликовала видео с места жесткой посадки самолета.