Омские инвалиды пожаловались на трехдневное отсутствие света из-за падения дерева

«Мы с супругой инвалиды, нам кто-нибудь будет помогать или нам писать неизвестно еще куда? Мы куда только не звонили — и 112, и в диспетчерскую Старого Кировска, никто не реагирует. Третья Самарская, дом 48 стоит без света уже третьи сутки. Просим вас, помогите», — написали горожане.