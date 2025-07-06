Суд приостановил дело бывшего вице-премьера Чувашии по делу о взятках на 50 млн

Следствие установило, что в период с августа 2022 по март 2024 года Данилов, занимая должность замглавы правительства Чувашии — министра строительства и ЖКХ республики, систематически получал взятки. Деньги и ценности передавались ему как лично, так и через посредника от представителей двух коммерческих структур. Взамен чиновник способствовал заключению госконтрактов с подведомственными Минстрою организациями.