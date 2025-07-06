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14 жителей Красноярска удостоены звания «Почётный донор России»

В обновлённом музейном комплексе «Мемориал Победы» состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почётный донор России».

Звание было присвоено 14 красноярцам.

В мероприятии принял участие Семён Сендерский, руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Красноярска, член Общественного совета Центра крови и почётный донор России. Он отметил, что количество доноров в регионе увеличивается: если в 2018 году их было около 6,5 тысяч, то сегодня их число превысило 8 тысяч.

«Это значимый труд и служение — городу, краю, стране и всем людям», — подчеркнул депутат. Он также выразил удовлетворение тем, что всё больше красноярцев осознают важность донорства и готовы делиться своей кровью ради спасения жизней.

Сендерский высказал надежду, что обсуждаемые в Госдуме меры поддержки доноров помогут привлечь новых участников к донорскому движению и поощрить тех, кто регулярно сдает кровь.

В завершение церемонии он поздравил новых почётных доноров, пожелав им «донорского долголетия, крепкого сибирского здоровья и не останавливаться на достигнутом».

«Ваша помощь бесценна», — добавил он, напомнив, что донорство крови остаётся одной из важнейших социальных инициатив, а Красноярский край продолжает укреплять традиции добровольчества в этой области.

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