14 жителей Красноярска удостоены звания «Почётный донор России»

В мероприятии принял участие Семён Сендерский, руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Красноярска, член Общественного совета Центра крови и почётный донор России. Он отметил, что количество доноров в регионе увеличивается: если в 2018 году их было около 6,5 тысяч, то сегодня их число превысило 8 тысяч.