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Спасатели Уфы помогли девочке и котенку спуститься с восьмиметровой высоты

Она застряла там, пытаясь снять его с дерева.

Источник: Управление гражданской защиты г. Уфы

Сотрудники пожарно-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы пришли на помощь 13-летней девочке и ее котенку. Во время прогулки домашний питомец забрался высоко на дерево и застрял там, испугавшись спуститься обратно.

Решив выручить своего друга, девочка залезла вслед за ним на высоту примерно 8 м. Однако путь назад оказался гораздо сложнее подъема.

На счастье, одна из соседей заметила ситуацию из окна своей квартиры и оперативно связалась со службой спасения.

Сотрудники УГЗ оперативно прибыли на место происшествия. Используя специальную лестницу и оборудование для высотных работ, аккуратно сняли ребенка вместе с животным. Девочка в медицинской помощи не нуждалась.