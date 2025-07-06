Спасатели Уфы помогли девочке и котенку спуститься с восьмиметровой высоты

Сотрудники пожарно-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы пришли на помощь 13-летней девочке и ее котенку. Во время прогулки домашний питомец забрался высоко на дерево и застрял там, испугавшись спуститься обратно.
Решив выручить своего друга, девочка залезла вслед за ним на высоту примерно 8 м. Однако путь назад оказался гораздо сложнее подъема.
На счастье, одна из соседей заметила ситуацию из окна своей квартиры и оперативно связалась со службой спасения.
Сотрудники УГЗ оперативно прибыли на место происшествия. Используя специальную лестницу и оборудование для высотных работ, аккуратно сняли ребенка вместе с животным. Девочка в медицинской помощи не нуждалась.