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Ликсутов сообщил о выпуске первой кабины с отцепляемым зажимом для канатных дорог

Компания «РУСЛЕТ», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», разработала первую в России кабину для канатных дорог, оснащенную отцепляемым зажимом.

Компания «РУСЛЕТ», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», разработала первую в России кабину для канатных дорог, оснащенную отцепляемым зажимом. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Налоговые льготы и преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ “Технополис Москва”, позволяют компаниям инвестировать сэкономленные средства в развитие и модернизацию производства и выпускать востребованные на рынке высокотехнологичные изделия», — сообщил Максим Ликсутов.

Компания-производитель канатных дорог впервые в России разработала кабину гондольного типа с отцепляемым зажимом. Новая кабина выпускается на 8 и 10 мест.

«Кабина собрана из российских комплектующих и уже включена в Реестр российской промышленный продукции Минпромторга РФ. Ее можно использовать при сильном ветре», — рассказал Анатолий Гарбузов и подчеркнул, что новая разработка достигает скорости 6 метров в секунду и обеспечивает плавное торможение при посадке. За время работы в особой экономической зоне предприятие создало 270 рабочих мест.

По словам гендиректора ОЭЗ Геннадия Дёгтева, резидент особой экономической зоны с 2021 года организовал на площадке «Печатники» полный цикл производства канатных дорог, включая металлообработку, плазменную резку и разработку программного обеспечения.