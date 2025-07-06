Ликсутов сообщил о выпуске первой кабины с отцепляемым зажимом для канатных дорог

«Кабина собрана из российских комплектующих и уже включена в Реестр российской промышленный продукции Минпромторга РФ. Ее можно использовать при сильном ветре», — рассказал Анатолий Гарбузов и подчеркнул, что новая разработка достигает скорости 6 метров в секунду и обеспечивает плавное торможение при посадке. За время работы в особой экономической зоне предприятие создало 270 рабочих мест.