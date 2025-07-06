В Уфе спасатели помогли спуститься с дерева девочке с котенком

В столице Башкирии спасатели помогли спуститься с дерева девочке с котенком. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
По предоставленным данным, во время прогулки домашний питомец взобрался на дерево и не смог спуститься вниз, а 13-летняя девочка решила ему помочь и взобралась на высоту около восьми метров.
Через некоторое время после безуспешных попыток спуститься, девочка сдалась, а после ее увидела через окно соседка, которая и вызвала спасателей. Спуститься ей помогли при помощи лестницы и альпинистского снаряжения.
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