Жена Смолова рассказала, что сделал муж после конфликта

Футболист Федор Смолов после конфликта в кафе извинился перед пострадавшими и предложил им компенсацию, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение жены спортсмена Карины Истоминой в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что полиция не стала возбуждать дело по факту драки в кафе с участием футболиста Смолова.
В столичном ГУ МВД России сообщили по этому поводу, что в данное время проводится проверка по информации о вымогательстве денежных средств у одного из участников конфликта.
Читайте по теме: Выяснилось, кто пострадал от футболиста Смолова в конфликте в кафе.