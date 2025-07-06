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Жена Смолова рассказала, что сделал муж после конфликта

Футболист Федор Смолов после конфликта в кафе извинился перед пострадавшими и предложил им компенсацию, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение жены спортсмена Карины Истоминой в Telegram-канале.

Футболист Федор Смолов после конфликта в кафе извинился перед пострадавшими и предложил им компенсацию, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение жены спортсмена Карины Истоминой в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что полиция не стала возбуждать дело по факту драки в кафе с участием футболиста Смолова.

В столичном ГУ МВД России сообщили по этому поводу, что в данное время проводится проверка по информации о вымогательстве денежных средств у одного из участников конфликта.

Читайте по теме: Выяснилось, кто пострадал от футболиста Смолова в конфликте в кафе.