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Стала известна причина отсутствия Роналду на похоронах футболиста Жоты

Португальский футболист Криштиану Роналду отсутствовал на похоронах своего коллеги Диогу Жоты из-за нежелания создавать шумиху в СМИ. Об этом пишет издание A Bola.

Португальский футболист Криштиану Роналду отсутствовал на похоронах своего коллеги Диогу Жоты из-за нежелания создавать шумиху в СМИ. Об этом пишет издание A Bola.

По сведениям источника, Роналду связался с семьей португальца и обсудил возможность своего присутствия на похоронах. В итоге футболист и родственники Жоты пришли к выводу, что его присутствие может вызвать неудобства, передает издание.

О гибели Диогу Жоты стало известно 3 июля, авария произошла в испанской провинции Самора. Вместе со спортсменом погиб его младший брат — 26-летний Андре Силва, который выступал за португальский клуб «Пенафиел». Позднее в Сети появились кадры с места аварии: на видеозаписи спорткар лежит на обочине дороги в почти полностью сгоревшем состоянии. В связи с произошедшим ведущие футбольные клубы выразили соболезнования близким спортсмена.

Причиной автокатастрофы, в которой погибли футболист Жота и его брат Андре да Силва, стал разрыв шины автомобиля Lamborghini. Машина двигалась на высокой скорости и пыталась обогнать другой автомобиль, когда внезапно произошел взрыв покрышки.