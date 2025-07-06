РБК: россиянам для «нормальной жизни» нужно 80 тысяч рублей

Четверть респондентов называют приемлемой суммой от 70 до 100 тысяч рублей. Только 14% готовы жить на сумму менее 30 тысяч рублей в месяц, а 6% считают достаточным доход от 150 тысяч рублей и выше. Опрос был проведен осенью 2024 года; участникам задавали вопрос о необходимой сумме на одного члена семьи для обеспечения нормального уровня жизни. Больше всего за последний год выросли представления о «нормальном» доходе среди жителей Уральского и Южного федеральных округов, семей с детьми и обеспеченных домохозяйств.