Фигурантам дела о краже денег у бойцов СВО в Шереметьево продлили арест

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о хищении средств у участников СВО в Шереметьево, передает агентство ТАСС.
Также сообщается, что суд продлил срок содержания под стражей для Алексея Кабочкина, обвиняемого в организации преступной группы, которая занималась вымогательством, мошенничеством и кражей денег у бойцов спецоперации.
Следствием установлено, что злоумышленники похищали банковские карты и выставляли десятикратные счета за поездки на такси военнослужащим, которые прибывали в международный аэропорт Шереметьево. Фигурантам дела вменяют кражи, вымогательство и мошенничество.
Известно, что по уголовному делу арестовано 28 человек, среди которых сотрудники линейного управления МВД России в Шереметьево.