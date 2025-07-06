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Фигурантам дела о краже денег у бойцов СВО в Шереметьево продлили арест

Злоумышленники похищали банковские карты и выставляли десятикратные счета за поездки на такси военнослужащим, которые прибывали в аэропорт.

Источник: Аргументы и факты

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о хищении средств у участников СВО в Шереметьево, передает агентство ТАСС.

Также сообщается, что суд продлил срок содержания под стражей для Алексея Кабочкина, обвиняемого в организации преступной группы, которая занималась вымогательством, мошенничеством и кражей денег у бойцов спецоперации.

Следствием установлено, что злоумышленники похищали банковские карты и выставляли десятикратные счета за поездки на такси военнослужащим, которые прибывали в международный аэропорт Шереметьево. Фигурантам дела вменяют кражи, вымогательство и мошенничество.

Известно, что по уголовному делу арестовано 28 человек, среди которых сотрудники линейного управления МВД России в Шереметьево.