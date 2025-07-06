«Спартак» и «Крылья Советов» сегодня встретятся в товарищеском матче

Напомним, что «Спартак» набрал 57 очков и занял 4-е место в чемпионате России прошлого сезона. «Крылья Советов» с 31-м очком стали 10-ми. Красно-белые победили зелено-бело-синих в двух матчах РПЛ (3:0 дома и 2:0 в Самаре), а также в 2-х играх группового этапа FONBET Кубка России — 4:1 дома и 3:0 в гостях.