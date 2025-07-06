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«Спартак» и «Крылья Советов» сегодня встретятся в товарищеском матче

Сегодня, 6 июля, на столичной «Лукойл Арене» состоится контрольный матч «Спартак» — «Крылья Советов».

Сегодня, 6 июля, на столичной «Лукойл Арене» состоится контрольный матч «Спартак» — «Крылья Советов». Игра начнется с 18:00 по местному времени.

Напомним, что «Спартак» набрал 57 очков и занял 4-е место в чемпионате России прошлого сезона. «Крылья Советов» с 31-м очком стали 10-ми. Красно-белые победили зелено-бело-синих в двух матчах РПЛ (3:0 дома и 2:0 в Самаре), а также в 2-х играх группового этапа FONBET Кубка России — 4:1 дома и 3:0 в гостях.

Поэтому букмекеры оценивают вероятность победы «Спартака» в 67%, а "Крыльев Советов — в 13%, оставляя оставшиеся 20% на ничью.

Посмотреть игру можно будет на канале «Матч ТВ».

А уже 19 июля самарские «Крылья» сыграют с тольяттинским «Акроном» в 1 туре РПЛ.

Состав самарцев будет существенно обновленным: например, команду покинул 30-летний нападающий Иван Сергеев. В какую команду он перешел, читайте здесь.

Для тех же, кто живет под девизом «ни дня без футбола!» 8 июля на пляже Первомайского спуска в Самаре пройдёт предсезонная встреча болельщиков с командой «Крылья над Волгой».

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