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Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова медалью «Золотая звезда»

Герой России, гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков награждён медалью «Золотая Звезда» указом президента РФ Владимира Путина.

Источник: Life.ru

Глава государства распорядился наградить его посмертно медалью «Золотая Звезда» — второй наградой особого отличия, за выдающуюся отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Указ об этом был обнародован в воскресенье на официальном портале правовых актов. Подвиг Гудкова, символизирующий верность присяге и несгибаемую волю, навсегда останется в сердцах как пример истинного героизма.

О гибели Михаила Гудкова в Курской области стало известно 3 июля. Он был Героем России и заместителем главнокомандующего ВМФ России. Генерал-майор погиб, выполняя служебные обязанности. Коллеги вспоминают его как отважного человека, преданного отечественному флоту.