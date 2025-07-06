Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова медалью «Золотая звезда»

Глава государства распорядился наградить его посмертно медалью «Золотая Звезда» — второй наградой особого отличия, за выдающуюся отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Указ об этом был обнародован в воскресенье на официальном портале правовых актов. Подвиг Гудкова, символизирующий верность присяге и несгибаемую волю, навсегда останется в сердцах как пример истинного героизма.