Красноярцы не могли улететь из Москвы из-за атаки БПЛА

Некоторые жители Красноярска столкнулись с задержками рейсов в Москве, которые составили до семи часов.
Причиной этому стали ограничения, введённые Росавиацией, из-за атаки беспилотников на аэропорт Шереметьево, произошедшей 5 июля.
По информации аэропорта Шереметьево, 5 и 6 июля восемь рейсов вылетели с задержкой. Например, рейс SU 1486, запланированный на 9:50 по московскому времени, вылетел лишь в 16:47, а рейс SU 1480 покинул аэропорт в 23:25 вместо 20:15.
Один из красноярцев, который находился в аэропорту в тот вечер, сообщил телеграмм-каналу «Борус», что очереди были «примерно везде». Все задержанные самолёты успешно приземлились в Красноярске.
Кроме того, два рейса «Аэрофлота» из Красноярска также не смогли вылететь вовремя в Москву. Рейс SU 1487, который должен был отправиться в 19:35 5 июля, вылетел только в 2:30 6 июля, а рейс SU 1491 покинул аэропорт в 3:15 вместо запланированных 21:45.