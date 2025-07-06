На правобережье Красноярска дорожники приступили к ремонту двух улиц

На сегодняшний день у красноярских дорожников в работе 20 объектов, они находятся в разной степени готовности. На 14 объектах ремонт уже завершен. Всего в текущем ремонтом сезоне в Красноярске предстоит отремонтировать 57 участков дорог, из которых 40 в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.