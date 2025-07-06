На правобережье Красноярска дорожники приступили к ремонту двух улиц

Как сообщили в мэрии Красноярска, в списке объектов ремонта текущего года 10 улиц правобережья. На улице Суворова дорожники проводят демонтажные работы. Подрядная организация проводит замену старых бортовых камней на новые. На улице Корнетова рабочим предстоит обновить дорожное покрытие, а также привести в порядок тротуары. Это сделает передвижение по улице комфортным и безопасным.
На сегодняшний день у красноярских дорожников в работе 20 объектов, они находятся в разной степени готовности. На 14 объектах ремонт уже завершен. Всего в текущем ремонтом сезоне в Красноярске предстоит отремонтировать 57 участков дорог, из которых 40 в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.