Генерал-майор Гудков, погибший при выполнении офицерского долга, посмертно награжден «Золотой Звездой»

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия медалью “Золотая Звезда”», — говорится в документе, опубликованном на сайте правовых актов. Там уточняется, что он награжден посмертно.