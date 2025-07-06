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Генерал-майор Гудков, погибший при выполнении офицерского долга, посмертно награжден «Золотой Звездой»

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, Герой России Михаил Гудков, был посмертно награжден медалью «Золотая Звезда» за проявленное мужество в ходе специальной военной операции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Гудкова наградили медалью посмертно.

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, Герой России Михаил Гудков, был посмертно награжден медалью «Золотая Звезда» за проявленное мужество в ходе специальной военной операции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия медалью “Золотая Звезда”», — говорится в документе, опубликованном на сайте правовых актов. Там уточняется, что он награжден посмертно.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКомандовал легендарной бригадой и получил высокую должность в ВМФ: что сделал для армии погибший Гудков.

В Курской области 3 июня погиб Гудков в результате огневого удара противника по передовому командному пункту. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Гудков "погиб, выполняя долг офицера.