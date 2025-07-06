Мощнейший выброс плазмы случился на Солнце 5 июля — что ждать белорусам

Так, очередная огромная плазменная структура была направлена в сторону северного полюса Солнечной системы 5 июля в период между 09.00 и 14.00. Специалисты отметили, что за сутки до указанного произошел аналогичный по масштабам выброс, но у южного полюса Солнца. Вместе с тем ни один из выбросов никак не затронул Землю.