Мощнейший выброс плазмы случился на Солнце 5 июля — что ждать белорусам. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Согласно данным, Солнце в шестой раз за неделю выбросило огромную плазменную структуру, размер которой более одного миллиона квадратных километров. Специалисты обращают внимание, что Солнце и далее продолжает демонстрировать рекордные выбросы протуберанцев.
Так, очередная огромная плазменная структура была направлена в сторону северного полюса Солнечной системы 5 июля в период между 09.00 и 14.00. Специалисты отметили, что за сутки до указанного произошел аналогичный по масштабам выброс, но у южного полюса Солнца. Вместе с тем ни один из выбросов никак не затронул Землю.
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