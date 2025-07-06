Особая дерзость и цинизм: 20 лет трагедии в ТЦ «Пассаж» в Коми

Трагедия произошла без малого двадцать лет назад — 11 июля 2005 года. В тот день в результате пожара погибли 25 человек, еще десять пострадали. За совершения поджога были задержаны Антон Коростелев и Алексей Пулялин, которые были приговорены к пожизненному лишению свободы. При этом Верховный суд Коми первоначально оправдал обвинявшихся в поджоге молодых людей, но гособвинение обжаловало решение инстанции и подало апелляцию в Верховный суд России.