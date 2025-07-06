Особая дерзость и цинизм: 20 лет трагедии в ТЦ «Пассаж» в Коми

Двое молодых поджигателей торгового центра «Пассаж» в Ухте Республики Коми, где в результате пожара погибли более 20 человек, осознавали, что люди не смогут выбраться из здания, но им был все равно. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы уголовного дела.
Трагедия произошла без малого двадцать лет назад — 11 июля 2005 года. В тот день в результате пожара погибли 25 человек, еще десять пострадали. За совершения поджога были задержаны Антон Коростелев и Алексей Пулялин, которые были приговорены к пожизненному лишению свободы. При этом Верховный суд Коми первоначально оправдал обвинявшихся в поджоге молодых людей, но гособвинение обжаловало решение инстанции и подало апелляцию в Верховный суд России.
Из материалов дела следует, что злоумышленники использовали при поджоге большой объем легковоспламеняющейся жидкости (не менее 10 литров) в районе центральной лестницы ТЦ, которая являлась основным путем эвакуации находившихся в здании людей.
Следствием установлено, что осужденные осознавали, что огонь лишит возможности посетителей покинуть здание через основной выход и предвидели наступление смерти большого количества людей, а также предвидели причинение им травм различной степени тяжести двум и отнеслись к этому безразлично.
В материалах дела указано, что преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом по отношению к людям. Помимо прочего, несмотря на сравнительно молодой возраст обвиняемых, у них уже было сформировано устойчивое антиобщественное поведение.
К сожалению это был не единственный трагический случай в торговых центрах России.
Днем 25 марта 2018 года произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Сразу после начала пожара стало известно, что в зале кинотеатра в здании заперта группа школьников. Дети стали звонить своим близким и прощаться с ними.
Уточнялось, что пожар в «Зимней вишне» начался около 16.05 по местному времени. По сообщению очевидцев, загорелась проводка в активити-центре «Круча» на четвертом этаже. Первым вспыхнули поролоновые кубики из «мягкого бассейна» и пластик. Сразу же повалил густой дым, который заблокировал посетителей на четвертом этаже.
В результате трагедии погибли 60 человек, среди которых 37 детей, еще 79 человек пострадали.