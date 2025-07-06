Бывшая жена Бондарчука не платит штрафы: вот сколько должна заплатить Рудская

Напомним, что юридическое ведомство ранее уже взыскивало с Рудской штраф в размере 20 тысяч рублей за аналогичное нарушение. По данной статье нарушителю грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток или же обязательные работы на срок до 50 часов.