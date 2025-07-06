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Бывшая жена Бондарчука не платит штрафы: вот сколько должна заплатить Рудская

Бывшей жене Бондарчука выписали новый штраф по факту неоплаты старого.

Источник: Комсомольская правда

Московский мировой суд повторно оштрафовал бывшую жену российского режиссера Федора Бондарчука Светлану Рудскую на 10 тысяч рублей по факту неуплаты в срок другого штрафа. Об этом представители ведомства заявили в беседе с РИА Новостями.

«Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей», — отметили в суде.

Напомним, что юридическое ведомство ранее уже взыскивало с Рудской штраф в размере 20 тысяч рублей за аналогичное нарушение. По данной статье нарушителю грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток или же обязательные работы на срок до 50 часов.

Как KP.RU писал ранее, в конце мая 2025 года российский актер Игорь Верник не успел оплатить административный штраф в срок. Всего на погашение дается 60 дней. За неуплату актеру вменяют новый штраф, однако его размер не уточняется.