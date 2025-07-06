Россиянам объяснили, как наследуются пенсионные накопления

Пенсионные накопления могут быть переданы наследникам, однако это возможно лишь при соблюдении определенных условий, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он напомнил, что накопления гражданина переходят к наследникам в полном объеме в случае, если тот не успел подать заявление на получение пенсионных выплат до момента своей смерти.