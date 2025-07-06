От Ивана Купалы до дня киберспорта: что отмечают 7 июля 2025 в России и мире

Также 7 июля Православная Церковь также вспоминает праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских. Эти святые братья жили в XV веке недалеко от Новгорода и прославились благочестием, молитвенной жизнью и добрыми делами. Они рано отошли к Господу, но после их смерти на месте их погребения стали происходить чудеса исцеления больных и страдающих людей. Память этих святых напоминает верующим о чистоте детской веры и духовной мудрости, проявляющейся уже в юном возрасте.