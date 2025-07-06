От Ивана Купалы до дня киберспорта: что отмечают 7 июля 2025 в России и мире

Ивана Купалу отмечают в России 7 июля.
На 7 июля выпадает огромное количество праздников. Пока в России отмечают день киберспорта и праздник Ивана Купалы, по всему миру проходит день прощения, а в православных храмах вспоминают Иоанна Предтечи. О том, какие праздники выпадают на 7 июля 2025 — в материале URA.RU.
Праздники в России 7 июля 2025.
День образования авиалесоохраны России.
В России 7 июля отмечается День создания авиалесоохраны — службы, которая занимается тушением лесных пожаров с применением авиации. Авиалесоохрана была образована 7 июля 1931 года и с тех пор играет важную роль в защите лесов страны. В этот день поздравляют сотрудников службы, которые ежедневно рискуют жизнью, спасая природу от огня, предотвращая экологические катастрофы.
День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении.
Также 7 июля — памятная дата военной истории России. В этот день в 1770 году русский флот под командованием графа Алексея Орлова и адмирала Григория Спиридова одержал победу над турецкой эскадрой в Чесменской бухте. Это сражение стало одним из крупнейших морских успехов России XVIII века и укрепило ее позиции на международной арене.
День борьбы с психосоматическими заболеваниями.
Помимо этого, 7 июля в России отмечают День борьбы с психосоматическими заболеваниями. Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам со здоровьем, которые вызваны психологическими факторами и стрессом. В рамках праздника проводятся образовательные мероприятия, лекции и консультации специалистов, которые помогают людям лучше понять причины психосоматических расстройств и научиться справляться с ними.
День киберспорта в России.
В России 7 июля отмечают день киберспортаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Российские любители компьютерных игр отмечают 7 июля День киберспорта. Этот праздник был учрежден для популяризации киберспорта как официального вида спорта и признания его вклада в развитие современной молодежной культуры. В этот день проходят турниры и соревнования, а миллионы игроков заходят в свои любимые игры.
Международные праздники 7 июля 2025.
Глобальный день прощения.
Во всем мире 7 июля отмечается Глобальный день прощения — праздник, посвященный важности умения прощать и отпускать обиды. Цель этого дня — напомнить людям о том, что прощение помогает освободиться от негативных эмоций, улучшить отношения с близкими и достичь внутреннего равновесия. В этот день принято просить прощения у тех, кого обидели, и самим прощать тех, кто причинил боль или неудобство.
Православные праздники 7 июля 2025.
Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя).
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто ждет верующих в июле 2025: основные православные праздники месяца.
7 июля Православная Церковь празднует Рождество святого пророка и Предтечи Господня Иоанна, известного также как Иоанн Креститель. Это один из наиболее почитаемых христианских святых, предшественник и креститель Иисуса Христа. Иоанн Предтеча родился в семье священника Захарии и праведной Елисаветы. Его рождение было чудесным событием, предсказанным ангелом. Святой Иоанн стал проповедником покаяния, призывая людей подготовиться к приходу Спасителя, и крестил Христа в водах реки Иордан.
День памяти преподобного Антония Дымского.
В этот день Русская Православная Церковь чтит память преподобного Антония Дымского, жившего в XIII веке. Святой Антоний был монахом, основателем и игуменом монастыря на Дымском озере. Он прославился строгой подвижнической жизнью, молитвенными подвигами и мудрым духовным руководством. Верующие почитают его как пример смирения, терпения и духовной чистоты.
День памяти праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских.
Также 7 июля Православная Церковь также вспоминает праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских. Эти святые братья жили в XV веке недалеко от Новгорода и прославились благочестием, молитвенной жизнью и добрыми делами. Они рано отошли к Господу, но после их смерти на месте их погребения стали происходить чудеса исцеления больных и страдающих людей. Память этих святых напоминает верующим о чистоте детской веры и духовной мудрости, проявляющейся уже в юном возрасте.
Народный праздник 7 июля 2025.
Иван Купала: приметы и традиции.
Этот древний праздник уходит корнями в языческие времена, хотя его первоначальное название не сохранилось. Современное имя, Иван Купала, связано с христианской традицией почитания Иоанна Крестителя в этот день.
Считалось, что в день Ивана Купалы необходимо окунуться в воду Фото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Купальские обряды начинались вечером накануне, в день Аграфены Купальницы, и продолжались до утра. Считалось, что для здоровья необходимо окунуться в водоем между утренней церковной службой и обедней. Люди следили за теми, кто избегал купания, — по поверью, это могли быть колдуны.
Важными символами праздника стали два цветка. Первый — мифический цветок папоротника, который, согласно легенде, расцветает лишь раз в году в купальскую ночь и дарует нашедшему его способность видеть будущее и находить сокровища. Второй — Иван-да-Марья, чьи желто-голубые лепестки символизировали единство мужского и женского начал, а также стихий огня и воды.
Огонь играл в празднике не менее важную роль, чем вода. Его добывали древним способом — трением дерева о дерево, веря, что такой огонь обладает целебной силой. Молодежь веселилась, прыгая через костры, что считалось очищающим ритуалом. В народе верили, что в эту ночь нечистая сила особенно активна. Чтобы защититься от ведьм, русалок и леших, люди развешивали на окнах и дверях пучки крапивы.
Праздник также называли Травником. В купальскую ночь крестьяне собирали целебные травы, которые, по поверьям, обретали особую силу, если сбор сопровождался правильными обрядами. Кроме того, с этого дня начинался сенокос.
С купальской ночью связывали и погодные приметы: звездное небо сулило обилие грибов, а обильная роса предвещала хороший урожай огурцов.
Знаменитости, родившиеся 7 июля:
Ринго Старр (род. 1940) — британский музыкант, барабанщик легендарной группы The Beatles.Тото Кутуньо (1943−2023) — известный итальянский певец и композитор. Мишель Кван (род. 1980) — американская фигуристка, многократная чемпионка мира. Жанна Агузарова (род. 1962) — советская и российская певица, композитор и музыкальный продюсер.