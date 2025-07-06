В Караганде новорожденным подарили по домбре

«Домбра — это не просто музыкальный инструмент, это часть казахской культуры, символ традиций и национальной гордости. Она воплощает в себе связь поколений, богатое историческое наследие народа и духовную преемственность. Именно поэтому мы вручаем такой подарок», — отметила Айжан Киясова, председатель Совета матерей АНК Карагандинской области.
Акция служит укреплению межэтнического согласия и продвижению национальных ценностей, убеждены инициаторы.
В этом году национальный праздник совпал с Днем столицы. Два значимых праздника отмечают по всей области. Проходят выставки, концерты, флешмобы, конкурсы, познавательные лекции.
Национальный День домбры празднуют в Казахстане с 2018 года в первое воскресенье июля. По решению ЮНЕСКО домбра и кюи внесены в список нематериального наследия человечества.