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В Караганде новорожденным подарили по домбре

В Караганде стало доброй традицией детям, рожденным в День домбры, дарить музыкальный инструмент — один из важнейших символов казахской культуры, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акимат Карагандинской области

«Домбра — это не просто музыкальный инструмент, это часть казахской культуры, символ традиций и национальной гордости. Она воплощает в себе связь поколений, богатое историческое наследие народа и духовную преемственность. Именно поэтому мы вручаем такой подарок», — отметила Айжан Киясова, председатель Совета матерей АНК Карагандинской области.

Акция служит укреплению межэтнического согласия и продвижению национальных ценностей, убеждены инициаторы.

В этом году национальный праздник совпал с Днем столицы. Два значимых праздника отмечают по всей области. Проходят выставки, концерты, флешмобы, конкурсы, познавательные лекции.

Национальный День домбры празднуют в Казахстане с 2018 года в первое воскресенье июля. По решению ЮНЕСКО домбра и кюи внесены в список нематериального наследия человечества.