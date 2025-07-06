В Караганде новорожденным подарили по домбре

«Домбра — это не просто музыкальный инструмент, это часть казахской культуры, символ традиций и национальной гордости. Она воплощает в себе связь поколений, богатое историческое наследие народа и духовную преемственность. Именно поэтому мы вручаем такой подарок», — отметила Айжан Киясова, председатель Совета матерей АНК Карагандинской области.