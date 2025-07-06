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Летний сезон и дачные аферы: в Ташкентской области фиксируется рост мошенничеств

Vaib.uz (Узбекистан. 6 июля). В Узбекистане в самом разгаре летний сезон, и этим активно пользуются мошенники. Правоохранители фиксируют увеличение числа обманов, связанных с арендой дач в Ташкентской области. Особенно часто аферы происходят в популярных среди отдыхающих горных районах Бостанлыкского района.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в ГУВД столичной области, в интернете появилось множество объявлений о сдаче дач в аренду, с призывами внести предоплату за бронирование. Среди таких предложений нередко встречаются мошеннические. Они выглядят достоверно и привлекают внимание привлекательными условиями. Злоумышленники используют фотографии и видео, взятые из реальных объявлений, чтобы вызвать у потенциальных арендаторов доверие.

Основная уловка заключается в том, что аферисты предлагают большие и роскошные гостевые дома по подозрительно низким ценам. Они уверяют, что спрос на эти объекты очень высок, и требуют внести предоплату как можно быстрее. После того как деньги переведены, объявление удаляется, а аккаунт, с которого велась переписка, исчезает.

Бывали и такие случаи, когда доверчивые граждане, отправившись на «арендованную» дачу, оказывались перед домом, который либо вообще не существует, либо хозяева которого ничего не знают о сдаче жилья и недоумевают, откуда появился «арендатор».

Чтобы не стать жертвой подобных схем, специалисты настоятельно рекомендуют арендовать дачи только через проверенные и официальные сайты. Не следует вносить предоплату за жильё, если его цена вызывает подозрения, особенно если речь идёт о роскошных домах по «сказочно» низкой цене.