Летний сезон и дачные аферы: в Ташкентской области фиксируется рост мошенничеств

Как сообщили в ГУВД столичной области, в интернете появилось множество объявлений о сдаче дач в аренду, с призывами внести предоплату за бронирование. Среди таких предложений нередко встречаются мошеннические. Они выглядят достоверно и привлекают внимание привлекательными условиями. Злоумышленники используют фотографии и видео, взятые из реальных объявлений, чтобы вызвать у потенциальных арендаторов доверие.
Основная уловка заключается в том, что аферисты предлагают большие и роскошные гостевые дома по подозрительно низким ценам. Они уверяют, что спрос на эти объекты очень высок, и требуют внести предоплату как можно быстрее. После того как деньги переведены, объявление удаляется, а аккаунт, с которого велась переписка, исчезает.
Бывали и такие случаи, когда доверчивые граждане, отправившись на «арендованную» дачу, оказывались перед домом, который либо вообще не существует, либо хозяева которого ничего не знают о сдаче жилья и недоумевают, откуда появился «арендатор».
Чтобы не стать жертвой подобных схем, специалисты настоятельно рекомендуют арендовать дачи только через проверенные и официальные сайты. Не следует вносить предоплату за жильё, если его цена вызывает подозрения, особенно если речь идёт о роскошных домах по «сказочно» низкой цене.