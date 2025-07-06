Летний сезон и дачные аферы: в Ташкентской области фиксируется рост мошенничеств

Основная уловка заключается в том, что аферисты предлагают большие и роскошные гостевые дома по подозрительно низким ценам. Они уверяют, что спрос на эти объекты очень высок, и требуют внести предоплату как можно быстрее. После того как деньги переведены, объявление удаляется, а аккаунт, с которого велась переписка, исчезает.