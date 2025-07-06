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Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты имя дважды Героя России Гудкова

Погибший замглавкома ВМФ РФ командовал данной бригадой.

Президент РФ Владимир Путин присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование — «имени дважды Героя России генерал-майора М. Е. Гудкова».

Соответствующий указ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов и, как отмечается в документе, вступает в силу со дня его подписания — с сегодняшнего, 6 июля.

Уточним, что данной бригадой ранее командовал погибший в минувшую среду, 2 июля, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ генерал-майор Михаил Гудков. Военнослужащего Путин посмертно наградил второй медалью «Золотая Звезда».